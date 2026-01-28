マーベル・テレビジョンの人気シリーズ新章「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2の予告編映像が初公開された。ジェシカ・ジョーンズが復帰だ。あわせて、2026年3月25日よりにて独占配信となることも明らかになった。 昼は弁護士、夜はヒーロー、二つの顔を持つデアデビルことマット・マードック（チャーリー・コックス）。悪を滅するためには残虐さも