“NewJeansの母”と呼ばれるミン・ヒジン元ADOR代表側が、本日（28日）に記者会見を開く。ただし、ミン・ヒジン氏本人が出席するかどうかは、現時点では決まっていない。【画像】“NewJeansから追放”メンバー、涙のライブ配信1月27日、ミン・ヒジン氏の訴訟代理人である法律事務所ジアムのキム・ソヌン弁護士は、28日午後1時にソウル・鍾路（チョンロ）区の某所で、ミン・ヒジン氏を巡る「NewJeansタンパリング（引き抜き）」疑惑