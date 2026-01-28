竹内涼真が主演するドラマ「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系）の第3話が、27日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、横関大氏の推理小説『再会』をドラマ化。刑事・飛奈淳一（竹内）が、殺人事件の容疑者となった初恋の相手（井上真央）と23年ぶりに再会することで繰り広げられるヒューマンラブミステリー。刑事・南良理香子（江口のりこ）は新たな視点から、違和感をさらに強めることに。あろうこと