アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は27日、オーストリアのシュラートミングで男子大回転第7戦が行われ、加藤聖五（野沢温泉ク）と若月隼太（ホテルロッソ）はともに1回目で途中棄権し、2回目に進めなかった。ロイク・メイヤール（スイス）が合計2分14秒38で、今季2勝目、通算9勝目を挙げた。（共同）