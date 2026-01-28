株式会社明治は1月28日、「お菓子でつくるシリーズ」の第3弾として、ある「超人気クリエイター」とコラボレーションした企画を発表しました。このシリーズといえば、2024年に第1弾「お城キット（27万円相当）」、2025年に第2弾「お菓子の遊園地キット（35万円相当）」がそれぞれ5セット限定で発売され、即日完売したことで話題となった企画。第3弾となる今回は、さらにスケールアップした「超巨大建造物」に挑むそうですが……