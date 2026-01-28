言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、地理の知識から美容、そしてスポーツニュースなどで見かける言葉などを集めました。パッと頭を切り替えて、共通する2文字を探し出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□もり□□にさいへ□□いるあじ□□うじゃヒント：頭に使う美容アイテムが隠れています！答えを見る↓↓↓↓↓正解：あ