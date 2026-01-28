中国の中央銀行である中国人民銀行はこのほど、2025年第4四半期（10〜12月）の金融機関の融資額統計報告を発表しました。それによると、2025年第4四半期の中国の金融機関の融資残高は前年同期比6．4％増の271兆9100億元（約6090兆円）で、人民元建て融資は年間を通じて16兆2700億元（約365兆円）増加したとのことです。（提供/CRI）