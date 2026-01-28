三重県松阪市の三雲中学校の給食に、金属の糸のような異物が混入していたことがわかりました。松阪市によりますと、1月23日金曜日、松阪市立三雲中学校で提供された給食のうち、カレーピラフの中に大きさ約2.5センチの糸状の金属が入っているのを生徒が発見し、担任に報告しました。この生徒をはじめ、ほかの生徒にも確認したところ、今のところ健康被害はないということです。この給食は、市内にある北部学校給食センターが管内8