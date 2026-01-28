トヨタが「新型モデル」登場を予告！ 正体は？2026年1月27日、トヨタの米国法人（以下、トヨタ）は公式サイトにて「新型モデル」のシルエット画像とティザー映像を投稿しました。一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型モデル」です！（7枚）この新型車については現在のところ、車名や詳細スペック、デザインなどは一切不明。画像では、赤い背景に新型車のシルエットが映し出され