『きみがぼくになるまで犬と家族になって一生を見届けた18年』（KADOKAWA）が1月28日（水）から予約開始された。 【画像】犬を愛するすべての人に寄り添うノンフィクションエッセイ 犬とともに人生を歩む人ならいつかは訪れるであろう、愛犬の死。いつかは必ず迎えるその日までに何ができるのか。その「喪失」をどう受け入ればいいのかーー。本書は音楽ライターである黒田隆憲が実際に体験した、愛犬の