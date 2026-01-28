Image: World Game Express この透明で細い箱がゲーム機!? 昔の家庭用ゲーム機は本体とカセットを合体させ、テレビに映してプレイするのが当たり前でした。だけど時代は変わり、PCとディスプレイがあればスロットだけの端末にカセットを挿して、スーパーファミコンが遊べるデバイスが登場しました。スーファミのソフトがPCで遊べる「Epilogue SN Operator」はスケルトンな箱で、USB-CをPC/Ma