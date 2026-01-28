有権者は初日の訴えをどう受け止めたのか。27日午前、福岡市南区の西鉄大橋駅前。底冷えがする中、同区の住民（77）は候補者の演説に聞き入っていた。足が悪く、要支援1の要介護認定を受けてデイサービスに通っている。介護保険サービスの自己負担は現在1割。月に約5千円だが、年金暮らしの身にはこたえる。政府は、自己負担が2割となる人の対象拡大を検討している。「支払いが倍になると生活がもっと苦しくなる。あり得ない