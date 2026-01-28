広島東洋カープの新井貴浩監督が、羽月隆太郎選手の逮捕を受けコメントを発表した。全文は以下の通り。この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております。関係者の皆さま、そして日頃からより応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。事実関係につきましては現在捜査中であり、詳細なコメントは差し控え