千葉ロッテマリーンズはドキュメンタリー映画「MARINESDOCUMENTARY2025すべての敗れざる者たちへ」を30日からJ:COMSTREAMで配信すると発表した。作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年より続く3作目。映画本編に加え、公開に合わせて行われた「舞台挨拶」の映像、およびスポーツ業界では初の試みとなったコメンタリー副音声の「