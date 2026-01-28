24日の若駒Sを制し、デビュー2連勝を飾ったショウナンハヤナミ（牡3＝渡辺、父レイデオロ）にレース後、両前脚の橈骨（とうこつ）遠位端骨折が判明した。28日、渡辺師が明らかにした。指揮官は「（全治期間は）来週に手術してから分かると思いますが、秋だと思います。いい休養になれば」と説明した。