【ニューヨーク＝木瀬武】米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）が２７日発表した２０２５年１０〜１２月期決算は、最終利益が３３億１０００万ドル（約５０８０億円）の赤字だった。電気自動車（ＥＶ）の販売不振で事業を縮小しており、開発中止などに伴う６０億ドルの特別損失を計上した。最終赤字は４四半期ぶり。売上高は前年同期比５・１％減の４５２億８７００万ドルだった。ＥＶ向けの税制支援策が昨年９月末で打ち