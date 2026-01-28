74年前にハンセン病の患者とされた男性が殺人をした罪などで死刑判決を受け、執行された「菊池事件」。28日午後、「再審」の可否が下されます。一体どんな事件だったのか振り返ります。「菊池事件」は今から74年前（1952年）、熊本県の北部で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた当時29歳の男性が殺人の罪に問われたものです。男性の裁判は、ハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で開かれました。裁判官は証拠品を箸で取り