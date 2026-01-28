OpenAIがGPT-5.2を搭載した無料のAIワークスペース「Prism」を2026年1月28日から公開すると発表しました。Prismは研究者が研究の執筆や共同作業を行なうための環境で、下書き作成や改訂、共同作業、出版準備を、単一のクラウドベースかつLaTeXネイティブなワークスペースで行うことができます。Prism | OpenAIhttps://openai.com/ja-JP/prism/Prism のご紹介 | OpenAIhttps://openai.com/ja-JP/index/introducing-prism/Prismは長