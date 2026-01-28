巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝が２８日、１軍合同自主トレ初日からブルペンで投球を行った。この日は捕手・岸田を立たせた状態で投球。その後、岸田と話し込む場面も見られた。先発候補として期待される左腕は、新人合同自主トレ中から投球練習を行い、順調に調整を進めてきた。２３日にはウイニングショットのチェンジアップを含めた変化球を解禁。捕手が座った状態での投球も行っており、上々のペースで