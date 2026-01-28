お得な制度「新ＮＩＳＡ」を賢く利用しよう！【図解 株式投資の話】 新NISA（少額非課税投資制度）とは？ 株の口座を開設する前に、もう一つ押さえておきたいことがあります。 それは「新ＮＩＳＡ」についてです。 新ＮＩＳＡ（少額非課税投資制度）とは株式や投資信託の配当金や分配金、値上がりで得られた売却益が非課税になる国の制度のことです。 通常、株で得た利益には約20％の税金がかかります。これが新ＮＩＳＡでは