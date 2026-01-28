今日28日(水)の夜は、日本の上空を「きぼう」のある国際宇宙ステーション(ISS)が通過し、北海道から九州の広い範囲で見える可能性があります。また、明日29日(木)の夜も西日本を中心に見えるチャンスがあります。いつ見えるのか?天気は?気になるポイントをまとめました。今夜は「きぼう」が日本の上空を通過今日28日(水)の夜は、「きぼう」/国際宇宙ステーション(ISS)が日本の上空を通過します。国際宇宙ステーション(ISS)は、地上