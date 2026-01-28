女優でモデルの奈月セナ（29）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げたボディーを投稿した。「身体作り2026」と題し、黒ビキニ水着姿の自撮りショットを公開。バキバキの腹筋やくびれを披露し「ここから！」とさらなる奮起を誓った。ファンやフォロワーからも「腹筋凄っ」「ナイス腹筋」「すげ〜バキバキ」「くびれも凄い」「相変わらずストイック」「彫刻像みたいに綺麗な体」「もはや芸術」「スタイル抜群」「美ボ