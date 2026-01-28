日本相撲協会は２８日、引退する８人の力士を発表した。鹿児島県出身の大奄美（３３）は元幕内で最高位は東前頭１１枚目。昨年秋場所で十両から幕下に番付を落とし、今年初場所は休場していた。▽発表された８力士は以下。追手風大奄美佐渡ケ嶽琴大龍木瀬閃岳春日野香富士山響奄美岳錦戸富士泉時津風瀬戸豊時津風謙豊