薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が28日までにインスタグラムを更新。自主的に薬物検査を行って結果報告を続ける理由を記した。田代氏は「本日、今年初の恒例NPO法人アパリでの自主的な薬物検査をして頂きました。結果はもちろん陰性です！」と検査キットを手にした写真をアップして報告。「皆様ご存知の通り、令和の虎などで抜き打ち検査をされていますが今回の検査は自分の気持ちを高めるためにやっ