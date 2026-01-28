日本銀行は２８日、昨年１２月１８、１９日の金融政策決定会合の議事要旨を公表した。この会合で日銀は政策金利を０・５％程度から０・７５％程度に引き上げることを決めており、政策委員からは「為替市場を通じた物価への影響も踏まえ、緩和度合いの調整を行うことが妥当だ」との発言があった。利上げにより政策金利は１９９５年以来、３０年ぶりの高水準となった。