俳優武田鉄矢が28日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。番組は、27日に公示された衆院選の各党党首の第一声を特集。自民党総裁の高市早苗首相は安倍晋三元首相ゆかりの東京・秋葉原、一方の中道改革連合野田佳彦共同代表は対照的に青森県弘前市で雪をバックに支持を呼びかけた。武田は「お芝居、ドラマのスタートのようだ」と俳優らしく切り出した上で、雪の