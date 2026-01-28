今年からコールドスリープ（活動休止）に突入している、3人組テクノポップユニットPerfumeかしゆか（37）が28日までにインスタグラムを更新。ヘアドネーションしたことを報告した。ヘアドネーションとは、病気や事故などで頭髪を失った子どものために自身の頭髪を寄付し、それらを用いて医療用のウィッグ（かつら）を作り、無償で提供する活動を指す。かしゆかは、腰の下まであったロングヘアをバッサリと切った衝撃的な激変姿を披