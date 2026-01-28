世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。1月27日（火）に放送された同番組には、こたけ正義感が出演。こたけの特殊な経歴とキャラクターゆえの悩みに、「知らなかった」「伝わってない」と驚きの声が上がり…。【映像】本名「小竹克明」で活動していた時代のこたけ正義感ゲストとして登場したこたけは、「芸歴は9年目と若いのに