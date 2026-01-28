尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の夫人であるキム・ゴンヒ氏に対する、ドイツモータース株価操作、コンジン法師および旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の請託（特定犯罪加重処罰法の斡旋収賄）、ミョン・テギュン・ゲートに関する一審判決が、きょう言い渡される。【注目】キム・ゴンヒ氏を“隠し撮り”の記者、ストーカーで訴えられるミン・ジュンギ特別検察チーム（特検）がキム・ゴンヒ氏に懲役15年を求刑している中、裁