広島・新井貴浩監督が２８日、前日２７日に指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された羽月隆太郎容疑者について謝罪した。新井監督は球団を通じ「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております。関係者の皆さま、そして日頃からより応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げ