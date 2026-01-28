高松南警察署 自宅で妻を殴ってけがを負わせたとして、高松市林町の会社員の男(33)が28日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年12月27日の午後2時ごろから午後3時ごろまでの間、妻(36)の頭を平手で複数回殴るなど暴行を加えた疑いが持たれています。妻は全治1週間の打撲傷を負ったということです。 妻からの届け出を受けて、警察が捜査し、男を逮捕しました。警察の調べに対して、男は「覚えてま