韓国で、ハムスターなどの小動物を虐待する様子をオンラインコミュニティに投稿して告発された人物が、警察の捜査が始まった後も虐待を続けていて物議を醸している。27日、警察によると、ソウル城東（ソンドン）警察署は、ハムスターやモルモットなどの動物を虐待する写真や動画をオンライン上に繰り返し投稿したAを、動物保護法違反の疑いで捜査している。Aは昨年3月から、共食いの習性をもつハムスターを一つのケージに入れて飼