ロシアの侵攻を逃れて日本に渡ったウクライナ難民出身の力士、安青錦新大（本名ダニーロ・ヤブグシシン、21）が、大相撲の舞台で2場所連続優勝を果たし、日本相撲界で大きな注目を集めている。27日、共同通信やジャパン・タイムズなど現地メディアによると、安青錦は25日、東京・両国国技館で行われた1月初場所の千秋楽で、熱海富士を下し、優勝を決めた。今場所は15日間にわたって行われ、両力士は本割でともに12勝3敗と並び、優