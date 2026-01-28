栃木４区です。中道改革連合の前職に、自民党、参政党、無所属の新人が挑みます。 立候補したのは、届け出順に 自民党の新人、石坂太氏（４５）、 中道改革連合の前職、藤岡隆雄氏（４８）、 参政党の新人、野口智子氏（４５）、 無所属の新人、大貫学氏（６８）の４人です。