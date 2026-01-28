栃木２区です。中道改革連合と自民党の前職二人に、参政党の新人が挑む三つ巴の戦いになりました。 立候補したのは、届け出順に 中道改革連合の前職、福田昭夫氏（７７） 自民党の前職、五十嵐清氏（５６） 参政党の新人、藤田久美氏（４７）の３人です