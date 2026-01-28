栃木３区です。自民党の前職に、中道改革連合と無所属の新人が挑む三つ巴の戦いになりました。 立候補したのは、届け出順に 無所属の新人、渡辺真太朗氏（３３）、 自民党の前職、簗和生氏（４６）、 中道改革連合の新人、伊賀央氏（６１）の３人です。