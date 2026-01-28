衆議院選挙が２７日公示され、２月８日の投開票に向けて選挙戦に突入しました。 栃木１区です。自民党の前職に元職や新人の５人が挑みます。 立候補したのは、届け出順に、 参政党の新人、大森紀明氏（５４） 共産党の新人、青木弘氏（６５） 自民党の前職、船田元氏（７２） 中道改革連合の新人、小池篤史氏（４９） 日本維新の会の元職、柏倉祐司氏（５６） 無所属の新人、石川文三郎氏（６９）の６人です。