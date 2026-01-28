候補者が街頭演説を行う一方で各政党の党首も候補者の応援に全国各地を巡っています。 このうち中道改革連合の野田佳彦共同代表は２７日、宇都宮市を訪れ支持を訴えました。 中道改革連合の野田共同代表はＪＲ宇都宮駅で街頭演説を行い立憲民主党と公明党で結成した新党への思いを述べました。 また、宇都宮の前に訪れたという青森県弘前市での街頭演説に触れ、降り積もる雪が有権者の投票行動に影響を与えるとして今回の解散総