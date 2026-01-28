サッポロライオンは、羽田空港第1ターミナルの「銀座ライオン羽田マーケットプレイス店」を1月28日にリニューアルオープンする。サッポロ生ビール黒ラベルをはじめとする種類豊富な生ビールと、おつまみから食事まで幅広いラインナップのフードを取り揃えるビヤホール。1995年6月のオープンから、30周年を機に全面改装した。リニューアル記念イベントを1月31日まで実施している。サッポロ生ビール黒ラベルの中ジョッキを無料で大