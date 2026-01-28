◆和牛にタラバ蟹、いちご点心まで！ANAインターコンチネンタルホテル東京のいちご中華アフタヌーンティーを実食ANAインターコンチネンタルホテル東京の中国料理「花梨」で、2026年1月10日（土）から4月30日（木）まで、苺を主役にした冬限定の「ストロベリー・チャイニーズ・アフタヌーンティー」を提供。蒸籠を開けると、タラバ蟹の茶碗蒸しや和牛ロース、いちごを使った香港点心やスイーツがずらり。大皿料理のイメージが強い中