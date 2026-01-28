◆新宿ホテルのバレンタイン限定アフタヌーンティー。期間限定チョコレートドリンクといちご尽くしのスイーツを※写真は2名分小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」にて、期間限定でチョコレートドリンク付きの「バレンタインアフタヌーンティー」を開催。ショートケーキをはじめ、タルトやマカロンなど、かわいらしいいちごスイーツが盛りだくさん。セイボリーや焼き菓子なども揃う充実のラインナップ