◆酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.05 春菊夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！◆【今月のやさい】春菊「春菊のラープサラダ」春菊は爽やかな香りと抗酸化成分が豊富な葉野菜。加熱に弱いビタミンCも生なら逃さず摂取でき、苦みも抑えられるため、実はサラダに最適〈材料・調味料〉（2人前）