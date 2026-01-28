衆院選が27日に公示され、2月8日投開票に向けて短期決戦が始まりました。日本テレビは各党首の「第一声」を独自分析。どんな項目に重点を置いていたのかをお伝えします。また、各党首が書いた「気合の言葉」からそれぞれの人柄にも触れてみます。■経済・物価高、政党アピール…重点は藤井貴彦キャスター「日本テレビは、各党の党首の第一声を独自に分析しました。それぞれ何を訴えていたのでしょうか？」滝菜月アナウンサー「まず