気象台は、午前10時22分に、なだれ注意報をむつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表（雪崩注意報） 28日10:22時点青森県では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。津軽では、高波に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報29日にかけて注意■弘前市□なだれ注