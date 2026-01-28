後悔のない人生はない。明治大学教授（言語学者）の堀田秀吾さんは「後悔はネガティブな感情のひとつですが、2歳の子も『もし○○していたら」という想像を始めることが確認されている。その感情は私たちの生活にとって意外なほど価値あるものだ」という――。※本稿は、堀田秀吾『スタンフォード、ケンブリッジ、イエール…世界の科学が証明した絶対に考えてはいけないことリスト』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです