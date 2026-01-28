３月に行われるワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表にフィリーズのクリストファー・サンチェス投手とパイレーツのオニール・クルーズ外野手が参戦すると２７日（日本時間２８日）、複数の米メディアが報じた。左腕サンチェスは、昨季１３勝５敗、防御率２・５０をマーク。サイ・ヤング賞投票では３位だったドジャース・山本由伸投手を上回る２位だった。大谷翔平投手との通算対戦成績は、１６打数４安打、６三