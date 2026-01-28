楽天からＦＡで巨人入りした則本昂大投手が２８日、宮崎で行われる１軍合同自主トレ初日からブルペンで投球を行った。一番乗りでブルペンに訪れると、まずはブルペンキャッチャーを立たせて投球。その後、膝立ちの岸田相手にボールを投じた。途中、捕手の後ろに田中将も立ち、楽天時代からの後輩の投球を見学する場面も見られた。則本は海外ＦＡ権を行使し、３年総額１３億円の大型契約で巨人に入団。プロ１年目の１３年には