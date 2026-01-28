巨人の合同自主トレが２８日、キャンプ地の宮崎でスタートした。ウォーミングアップやキャッチボールなどを終えると、野手は内外野に分かれてノック。ここで内野陣を盛り上げたのは昨季途中に加入したリチャードだった。一塁で捕球役を務めていた球団スタッフのでん部にノックの球が当たると、「トレーナー！トレーナー！」と大声で連呼。その後も「２０２６年、いいっすねえ！」などと声を張り上げ、雰囲気を和ませていた。