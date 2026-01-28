２６日、遵義駅に停車する延安方面行きの列車。（遵義＝新華社記者／楊文斌）【新華社遵義1月28日】中国陝西省延安市の延安駅と貴州省遵義市の遵義駅の間で26日、高速鉄道列車の運行が始まった。延安と遵義はいずれも革命の聖地として知られる。高速鉄道が両都市間で直通運転するのは初めてで、所要時間は従来の16時間以上から8時間余りに短縮された。２６日、延安方面行きの列車内で、パフォーマンスを披露する乗務員とボランテ