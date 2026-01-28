がんと闘いながら活動中の歌手・山川豊（６７）が、デビュー４５周年を迎えた。２０２３年１０月にステージ４の肺がん、さらに脳と脊髄への転移が判明してから２年３カ月。「何とか４５周年を迎えたい」と願い闘病してきただけに、この節目の１年を歌手人生の集大成にする覚悟だ。そんな思いと闘病の現状を語った。◇◇「この２年３カ月の期間は奇跡。本当に奇跡だと思う」年が明け、大きな目標としていた４５周